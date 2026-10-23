Sturm Graz verteidigt Tabellenführung gegen LASK

Tabellenführer Sturm Graz hat die 11. Runde der Frauen-Fußball-Bundesliga mit einem Kantersieg eröffnet. Die Grazerinnen ließen dem LASK beim 5:0 zuhause nicht den Funken einer Chance, bereits nach 30 Minuten stand der Endstand fest.
Sturm liegt nun vorerst vier Punkte vor dem Verfolger-Duo Austria Wien und St. Pölten, die jeweils zwei Partien in der Hinterhand haben.Der Titelverteidiger aus Wien empfängt am Samstag den Vierten Altach. Die Niederösterreicherinnen treffen ebenfalls zuhause auf Rapid.
Sturm habe sich in den vergangenen Jahren in den Top drei neben der Austria und St. Pölten etabliert, betonte Sturm-Sportchef Michael Parensen im ORF. „In diesem Jahr sind wir noch ein bisschen näher dran, sodass ich glaube, dass wir bis zum Ende ein Wörtchen um die ersten beiden Plätze mitreden können.“
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