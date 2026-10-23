Talent Schwärzler arbeitet zur Probe mit Bresnik

Das ist passe. In den Tagen vor dem Tennisklassiker in der Stadthalle trainierte Schwärzler in der Südstadt, gab es erneut Gespräche. Nun arbeiten die beiden auf Probe zusammen, auf unbefristete Zeit. Wie lange? Damit die Kooperation wirklich fruchtet, würde es länger dauern. „Normal braucht es zwölf bis 18 Monate Arbeit, damit du bei einem Spieler nachhaltig etwas verändern kannst“, meint Bresnik.