Meghan weiß seit 2018 von Vorwürfen gegen Vater!

„Als ich dieses Material fand, war ich entsetzt. Mir blieb keine andere Wahl, als meinen Vater anzuzeigen“, sagte er der „Sun“. Er habe sich stets um seinen schwer kranken Vater gekümmert, wolle nun aber „nie wieder“ mit ihm sprechen – außer, er müsse vor Gericht gegen ihn aussagen. Thomas Markle, dem 2025 ein Bein amputiert werden musste, wies die Vorwürfe einem Bericht der „Daily Mail“ zufolge deutlich zurück und bezeichnete sie als „kranke Lügen“.