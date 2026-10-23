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„Zutiefst erschüttert“

Meghan weiß seit 2018 von Vorwürfen gegen Vater!

Royals
23.10.2026 12:11
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schock-Statement von Herzogin Meghan! Die Herzogin von Sussex und Ehefrau von Prinz Harry hat bestätigt, dass sie bereits 2018 mit schweren Pädophilie-Vorwürfen gegen ihren Vater Thomas konfrontiert wurde. 

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Meghan erklärte in ihrer Stellungnahme gegenüber der britischen „Sun“: „Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachrichten, die in den vergangenen 24 Stunden ans Licht gekommen sind, und meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde.“

„Im Jahr 2018 wurde ein Brief an die Metropolitan Police und den Personenschutzdienst für das Königshaus geschickt. Dieser Brief wurde mir anschließend zugespielt. Es wurden beunruhigende und verstörende Anschuldigungen gegen meinen Vater erhoben, und mir wurde versichert, dass diese untersucht würden“, so die Herzogin. 

Herzogin Meghan als junges Mädchen mit ihrem Vater Thomas Markle
Herzogin Meghan als junges Mädchen mit ihrem Vater Thomas Markle(Bild: PPS/www.PPS.at)
Herzogin Meghan wurde 2018 über den Verdacht gegen ihren Vater informiert, also im Jahr als sie ...
Herzogin Meghan wurde 2018 über den Verdacht gegen ihren Vater informiert, also im Jahr als sie den britischen Prinzen Harry geheiratet hat.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)

Und weiter: „Ich hoffe, es kann nun verstanden werden, dass trotz der Verzerrungen durch einige Medienberichte in den letzten Jahren jede Distanz zu meinem Vater und meine Entscheidung, ihm keinen Kontakt zu unseren Kindern zu erlauben, einen einzigen Grund hatte: sie zu schützen.“

Plötzlich ist „die Geschichte“ ganz anders
Harry und Meghan hatten den Kontakt zu Thomas Markle 2018 nach bisherigen Angaben wegen dessen Nähe zu Boulevardmedien verloren. Zum Bruch war es kurz vor der Hochzeit gekommen, zu der er dann nicht erschien. Er war überführt worden, für Geld Paparazzi-Fotos inszeniert zu haben. Markle gab damals an, er habe aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Hochzeit teilnehmen können.

Eigentlich war vorgesehen gewesen, dass er seine Tochter zum Altar führen soll. Diese Aufgabe übernahm schließlich ihr Schwiegervater König Charles, damals noch Thronfolger.

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Die Mitteilung Meghans legt nun nahe, dass der eigentliche Grund für das Zerwürfnis in den Vorwürfen gegen Meghans Vater liegt.

„Obwohl das Ausmaß dessen, was nun aufgedeckt wurde, abstoßender ist, als man es sich jemals vorstellen könnte, ist meine aufrichtigste Hoffnung, dass der Gerechtigkeit vollumfänglich Genüge getan wird und die Sicherheit und der Schutz unschuldiger Kinder weiterhin oberste Priorität haben“, erklärte Meghan.

Kisten voller Missbrauchsmaterial
Am Freitag waren schwere Pädophilie-Vorwürfe gegen den Vater von Herzogin Meghan bekannt geworden, nachdem Meghans Halbbruder Thomas Jr. vier große Kisten im früheren Haus seines Vaters auf den Philippinen mit  „Hunderten, wenn nicht Tausenden“ von Bildern mit Kindesmissbrauchsdarstellungen entdeckt und die Polizei eingeschaltet hat.

Thomas Markle Jr. zeigte seinen Vater an.
Thomas Markle Jr. zeigte seinen Vater an.(Bild: APA-Images / Action Press / MediaPunch)

„Als ich dieses Material fand, war ich entsetzt. Mir blieb keine andere Wahl, als meinen Vater anzuzeigen“, sagte er der „Sun“. Er habe sich stets um seinen schwer kranken Vater gekümmert, wolle nun aber „nie wieder“ mit ihm sprechen – außer, er müsse vor Gericht gegen ihn aussagen.  Thomas Markle, dem 2025 ein Bein amputiert werden musste, wies die Vorwürfe einem Bericht der „Daily Mail“ zufolge deutlich zurück und bezeichnete sie als „kranke Lügen“.

Justizministerium bestätigt Ermittlungen
Ein Staatssekretär im philippinischen Justizministerium bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, dass eine Anzeige gegen den 82-Jährigen derzeit untersucht werde. Zuständig sei eine Taskforce gegen Menschenhandel und sexuellen Kindesmissbrauch im Internet in Cebu, sagte er. Inzwischen lebt Thomas Markle wieder in den USA. Auch dort sollen Ermittlungen eingeleitet worden sein. Das FBI bestätigte laut britischer „Sun“ den Erhalt einer eidesstattlichen Erklärung über den Fund und kündigte Ermittlungen an. 

Von Prinz Harry und dem britischen Königshaus gibt es keine Stellungnahmen zu den schockierenden Enthüllungen. Der jüngere Sohn von König Charles ist Ende August nach sechs Jahren in den USA mit seiner Frau und den beiden Kindern zurück nach England gezogen. Diese Woche erklärte er in einem Interview, sich mit seinem Vater Charles sowie seinem Bruder William versöhnen zu wollen. 

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