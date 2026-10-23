„Glaubt nicht an die KI. Glaubt an die Liebe“ – das ist Erich Altenkopfs Botschaft! Der ehemalige „Sturm der Liebe“-Star präsentiert seine neue Single „Wahre Liebe ist nicht digital“. Im Talk mit Birgit Waldsam plaudert er auch über seinen missglückten Scherz beim Kennenlernen mit Ehefrau Lilian Klebow. Und ein Serien-Comeback? Auch dazu hat er eine klare Antwort!