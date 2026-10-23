Angriff bei Paris war wohl rassistisch motiviert

Die Tat sei „aufgrund der tatsächlichen oder vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer angeblichen Rasse, Ethnie, Nation oder bestimmten Religion begangen“ worden, teilte auch die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft mit. Ermittelt wird wegen „Mordes im Zusammenhang mit einer terroristischen Vereinigung“. Der Schütze wurde kurz nach der Tat festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 39-Jährigen, der nur wenige Kilometer vom Tatort entfernt wohnt. Er ist vorbestraft und hatte zum Zeitpunkt seiner Festnahme eine Maschinenpistole und Tränengasgranaten bei sich.