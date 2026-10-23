Frauen rutschten auf Kernöl-Fleck aus: Verletzt!

Zwei Fußgängerinnen und eine Radfahrerin kamen deshalb zu Sturz. Eine der Passantinnen verletzte sich dabei leicht. Grund für den Fleck soll eine Frau um die dreißig Jahre gewesen sein, die eine Kernölflasche fallen gelassen haben soll. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie weiteren Geschädigten.