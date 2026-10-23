Frauen rutschten auf Kernöl-Fleck aus: Verletzt!

Kurioser Zwischenfall am Donnerstag in Innsbruck! Zwei Fußgängerinnen und eine Radfahrerin stürzten in der Maria-Theresien-Straße. Der Grund soll ein Kernölfleck gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.
Wer am Donnerstagnachmittag durch die Innsbrucker Maria-Theresien-Straße ging oder fuhr, musste gehörig aufpassen. Auf Höhe des Hauses 31 war ein Kernöl-Fleck auf dem Boden.
Zwei Fußgängerinnen und eine Radfahrerin kamen deshalb zu Sturz. Eine der Passantinnen verletzte sich dabei leicht. Grund für den Fleck soll eine Frau um die dreißig Jahre gewesen sein, die eine Kernölflasche fallen gelassen haben soll. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie weiteren Geschädigten.
Zweckdienliche Hinweise an die Verkehrsinspektion Innsbruck unter Tel.: 059133/7591
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