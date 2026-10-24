Auf erster Straße gilt jetzt Schneekettenpflicht

Der Wintereinbruch im Gebirge sorgt für schwierige Fahrverhältnisse! Auf der Großglockner Hochalpenstraße gilt bis Sonntagmittag Schneekettenpflicht.
Eine Kaltfront hat am Samstag in den Alpen für niedrige Temperaturen gesorgt. Auf der Großglockner Hochalpenstraße wurde am Samstag von 13.14 Uhr bis morgen, Sonntag, 12.00 Uhr, zwischen der Salzburger Gemeinde Fusch und der Kärntner Gemeinde Heiligenblut eine Schneekettenpflicht für den motorisierten Verkehr wegen der winterlichen Straßenverhältnisse verhängt, wie die Verkehrsleitzentrale der Landespolizeidirektion Salzburg informierte.
Von Rad-Touren wird abgeraten
Die teils vereiste Straße und Schneefall seien der Grund der Schneekettenpflicht, erklärte ein Verkehrspolizist gegenüber der APA. Das Befahren der Großglocknerstraße mit Fahrrädern sei derzeit nicht zu empfehlen. Auf der Homepage der Großglockner Hochalpenstraßen AG stand am Samstag die Information, dass es in den frühen Morgenstunden oder am Vormittag vereinzelt zu kurzfristigen Sperren für Zweiradfahrer kommen könne, da abfließendes Wasser aus den Schneewänden gefrieren kann. Vor der Fahrt sollten die aktuellen Straßenbedingungen auf der Internetseite grossglockner.at geprüft werden.
Laut der Berg-Wetterprognose von Geosphere Austria für Österreich gab es am Samstag zunächst im Süden und in Vorarlberg noch häufig Schneefall bis gegen 1.200 Meter Seehöhe. „Sonst bleibt es meist trocken und in Tirol, Salzburg sowie in Oberkärnten setzt sich noch die Sonne durch. Dazu weht in der Höhe meist lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest“, hieß es. In 2.000 Meter Seehöhe hatte es zu Mittag zwischen minus fünf und minus ein Grad, in 3.000 Meter Seehöhe zwischen minus zwölf und minus sieben Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.
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