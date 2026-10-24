Auf erster Straße gilt jetzt Schneekettenpflicht

Laut der Berg-Wetterprognose von Geosphere Austria für Österreich gab es am Samstag zunächst im Süden und in Vorarlberg noch häufig Schneefall bis gegen 1.200 Meter Seehöhe. „Sonst bleibt es meist trocken und in Tirol, Salzburg sowie in Oberkärnten setzt sich noch die Sonne durch. Dazu weht in der Höhe meist lebhafter bis kräftiger Wind aus West bis Nordwest“, hieß es. In 2.000 Meter Seehöhe hatte es zu Mittag zwischen minus fünf und minus ein Grad, in 3.000 Meter Seehöhe zwischen minus zwölf und minus sieben Grad, mit den höchsten Temperaturen im Osten.