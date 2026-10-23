Wo die Allerheiligenmärkte in Wien heuer öffnen

Von 24. Oktober bis 2. November können Wiener auf 176 Verkaufsständen wieder allerhand zur Grabpflege, Blumenschmuck und Kränze für die kommenden Feiertage besorgen. Ein Überblick.
Rechtzeitig vor Allerheiligen können Wiener bei unterschiedlichen Verkaufsständen wieder Blumenschmuck und Kränze erwerben, um Gräber vor den Feiertagen festlich zu dekorieren. Auf den insgesamt 21 Standorten nahe Friedhöfen gibt es aber auch Geräte zur Grabpflege sowie frische Blumenerde.
„Allerheiligen ist für viele Wiener mit dem Besuch der Gräber ihrer Angehörigen verbunden. Die Märkte leisten dabei einen wichtigen Beitrag“, erklärt Christian Seiringer, stellvertretender Leiter des Marktamts (MA 59).
Wo die Märkte zu finden sind
Die Allerheiligenmärkte befinden sich etwa am Oberlaaer Friedhof, Wiener Zentralfriedhof, Simmeringer Friedhof, Meidlinger Friedhof, Südwestfriedhof, Hietzinger Friedhof, Friedhof Ober-St. Veit, Baumgartner Friedhof, Penzinger Friedhof, Hütteldorfer Friedhof, Ottakringer Friedhof, Hernalser Friedhof, Stammersdorfer Friedhof, Jedleseer Friedhof, Groß-Jedlersdorfer Friedhof, Stadlauer Friedhof, Asperner Friedhof, Inzersdorfer Friedhof, Friedhof Mauer, Liesinger Friedhof und am Atzgersdorfer Friedhof.
Geöffnet sind sie bis inklusive 2. November, täglich von 7 bis 18 Uhr. 176 Stände gibt es insgesamt.
Direkt im Anschluss folgen dann bereits die Weihnachtsmärkte in der Stadt. Den Anfang machen jene am Stephansplatz und vor dem Schloss Schönbrunn. Dort startet ab dem 6. November die besinnliche Zeit.
Alle Infos zu den Standorten der Allerheiligenmärkte und Zeiten auf www.wien.gv.at.
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