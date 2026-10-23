Wo die Allerheiligenmärkte in Wien heuer öffnen

Direkt im Anschluss folgen dann bereits die Weihnachtsmärkte in der Stadt. Den Anfang machen jene am Stephansplatz und vor dem Schloss Schönbrunn. Dort startet ab dem 6. November die besinnliche Zeit.

Alle Infos zu den Standorten der Allerheiligenmärkte und Zeiten auf www.wien.gv.at.