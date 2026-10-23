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600 Gratis-Hotdogs: PENNY tischt in Wien auf!

Wien
23.10.2026 11:10
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600 Gratis-Hotdogs, 100 % Österreich: PENNY sorgte am Wiener Westbahnhof für köstliche ...
600 Gratis-Hotdogs, 100 % Österreich: PENNY sorgte am Wiener Westbahnhof für köstliche Überraschungen und gute Stimmung. Maskottchen WOWY mit Thomas Ruhmer (mitte) und Marcel Homola.(Bild: PENNY/Paul Breuss)
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Von Promotion Team

Ein Hotdog für zwischendurch – und das völlig gratis! Rund um den Nationalfeiertag überraschte PENNY Passant am Wiener Westbahnhof mit 600 kostenlosen Austro-Hotdogs. Das Besondere: Vom Würstel bis zum Senf steckte 100 % Österreich drin. Serviert wurde von echten PENNY Fleisch-Profis.

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Für die Hotdogs setzte PENNY auf Produkte aus dem eigenen Sortiment. Im Mittelpunkt standen die Würsteln der Eigenmarke „Ich bin Österreich“, die bei PENNY für österreichische Herkunft steht und auch zu den Lieblingseigenmarken der Kund:innen zählt. Dazu kamen Brötchen von Ölz sowie Ketchup und Senf von österreichischen Marken. So wurde aus dem klassischen Snack ein echter Austro-Hotdog – ganz passend zum bevorstehenden Nationalfeiertag. Für alle Passant:innen gab es zudem einen Minus-10-Prozent-Gutschein für den nächsten PENNY Einkauf (die Filiale auf der Mariahilfer Straße 135 ist nur wenige Gehminuten entfernt).

Auch der Bezirksvorsteher griff zu
Auch Bezirksvorsteher Mag. Dietmar Baurecht war vor Ort und ließ sich ein Austro-Hotdog schmecken: „Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein lebendiger und sehr vielfältiger Bezirk. Rund um den Westbahnhof sind jeden Tag viele Menschen unterwegs, ob auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause oder zu ihrem nächsten Termin. Schön, wenn solche Aktionen den Menschen hier im Bezirk eine kleine Freude machen. Und wer freut sich nicht über eine Stärkung zwischendurch?“

Thomas Ruhmer (Verkaufsleiter Fleisch und diplomierter Fleischsommelier), Mag. Dietmar Baurecht ...
Thomas Ruhmer (Verkaufsleiter Fleisch und diplomierter Fleischsommelier), Mag. Dietmar Baurecht (Bezirksvorsteher), Marcel Homola (PENNY Vertriebsmanager & Fleischhauer) und PENNY Lehrling Simon vor dem PENNY Hotdog Stand am Wiener Westbahnhof(Bild: PENNY/Paul Breuss)

Hier servierten echte Fleisch-Profis
Für die Verteilung schlüpfte das PENNY Team kurzerhand in die Rolle von Hotdog-Verkäufer:innen. Vor Ort dabei: Thomas Ruhmer, Verkaufsleiter Fleisch und diplomierter Fleischsommelier, die Vertriebsmanager & Fleischhauer Marcel Homola sowie Robert Babeu und PENNY Lehrling Simon. Denn was viele nicht wissen: Bei PENNY gibt es nach wie vor ausgebildete Fleischhauer:innen. In über 230 Filialen beraten sie die Kund:innen persönlich, schneiden das Wunschstück zurecht und bereiten bei Bedarf auch die passende Würzung vor. Insgesamt stehen 289 gelernte Fleischhauer:innen in den Filialen bereit. 

„Unsere Fleischhauer:innen sind ein wichtiger Teil unserer Frischekompetenz. Sie beraten persönlich, kennen die Produkte und wissen, worauf es bei der Zubereitung ankommt. Mit der Hotdog-Aktion konnten wir diese Kompetenz einmal abseits unserer Filialen zeigen und gleichzeitig den Menschen eine kleine Freude machen“, so Thomas Ruhmer.

Österreichischer Genuss zum Nationalfeiertag
Gerade um den Nationalfeiertag wird in vielen österreichischen Haushalten gemeinsam gekocht und gegessen. Mit den 600 kostenlosen Hotdogs wollte PENNY diesen Anlass nutzen, um österreichische Produkte und gleichzeitig jene Mitarbeiter:innen vor den Vorhang zu holen, die in den Filialen täglich für Frische und persönliche Beratung rund ums Thema Fleisch stehen.

So gelingt der perfekte Hotdog daheim
Der Profi-Tipp für den perfekten Hotdog zuhause: Wer am Feiertag selbst Hotdogs machen möchte, dem rät Thomas Ruhmer: „Frankfurter nie kochen, sondern nur im heißen, nicht mehr sprudelnden Wasser ziehen lassen. Dann platzen sie nicht und bleiben schön saftig.“

Mehr Informationen dazu finden Sie unter: penny.at

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