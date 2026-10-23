600 Gratis-Hotdogs: PENNY tischt in Wien auf!

Ein Hotdog für zwischendurch – und das völlig gratis! Rund um den Nationalfeiertag überraschte PENNY Passant am Wiener Westbahnhof mit 600 kostenlosen Austro-Hotdogs. Das Besondere: Vom Würstel bis zum Senf steckte 100 % Österreich drin. Serviert wurde von echten PENNY Fleisch-Profis.