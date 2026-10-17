Diese Gruselfeste sollten Sie nicht verpassen



Wer es farbenfroh statt gruselig mag, ist im Weltmuseum genau richtig. Auch heuer wird hier der Día de Muertos – das mexikanische Volksfest zur Ehrung der Verstorbenen - zelebriert. Von 18. Oktober bis 1. November steht in der Säulenhalle der neuen Hofburg ein festlich geschmückter Totenaltar der Künstlerin Stephany Daphne Rodríguez Cabañas. Dazu gibt es Führungen und Bastel-Workshops. Zum Abschluss der Feierlichkeiten können Besucher die mexikanischen Riesenfiguren Mojigangas aus nächster Nähe erleben und selbst ausprobieren tritt. Außerdem tritt eine mexikanische Tanzgruppe auf. Das Hauptfest in der Säulenhalle ist kostenlos. Einzig die Workshops kosten 4,50 Euro.