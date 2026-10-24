Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kirche der Männer

Frauen wollen endlich im Diakonat mitgestalten

Kärnten
24.10.2026 10:01
Bischof Josef Marketz mit den Diakonen Josef Christian Walker (Pfarre Grafendorf im Gailtal), ...
Bischof Josef Marketz mit den Diakonen Josef Christian Walker (Pfarre Grafendorf im Gailtal), Robert Alberer (Pfarre Obermillstatt), Klaus Smeritschnig (Pfarre St. Margarethen ob Töllerberg), Krobath und Gernold Lagger (Pfarre Feistritz an der Drau; v. l.)(Bild: assam | assam)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Die Katholische Aktion Kärnten fordert einmal mehr die Zulassung von Frauen zum Diakonat; ein Anliegen, das viele Gläubige mittragen. Frauen erfüllen bereits diakonische Aufgaben, doch die Weihe bleibt ihnen trotzdem nach wie vor untersagt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Anfang Oktober wurden in Kärnten fünf Männer zu Diakonen geweiht. Die „Katholische Aktion Kärnten“ freut sich über das Engagement der Diakone, stellt aber auch eine Frage, die viele bewegt: Wann wird auch Frauen der Weg zum sakramentalen Diakonat eröffnet?

„Frauen tragen seit Jahrzehnten wesentlich das Leben unserer Kirche mit. Sie begleiten Menschen in schwierigen Lebenssituationen, verkünden das Evangelium, gestalten Gottesdienste, übernehmen Verantwortung in Pfarren und kirchlichen Einrichtungen“, heißt es in einem Schreiben, das die Katholische Aktion um Vizepräsidentin Maria Schmidt-Leitner veröffentlicht hat. Die Sprecherin der Plattform der Diözesanen Frauenkommissionen Österreichs erkennt in der Weihe zu Diakoninnen auch eine Weiterentwicklung der Kirche.

Zitat Icon

Unser Wunsch ist eine Kirche, in der die Berufungen und Charismen von Frauen und Männern gleichermaßen gehört, wertgeschätzt und wirksam werden können.

Maria Schmidt-Leitner, Vizepräsidentin der Katholischen Aktion Kärnten und Sprecherin der Plattform der Diözesanen Frauenkommissionen Österreichs

Bild: Foto Knaus Katholische Aktion Kärnten

„Wir sind überzeugt: Eine Kirche gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn sie die Gaben und Berufungen aller Getauften ernst nimmt und ihnen Raum zur Entfaltung gibt.“ Nun besteht der Wunsch, „auf allen kirchlichen Ebenen offen und ernsthaft“ die Zulassung der Frauen zum Diakonat zu verfolgen.

Weihe wäre ein Fortschritt in die Zeit der Anfänge
Die Bibel erzählt von Diakoninnen

Starke Frauen erwähnt der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom (Römer 16): Phöbe bezeichnet er als Dienerin der Gemeinde von Kenchreä; sogar Paulus selbst habe ihren Beistand erfahren. In der alten Einheitsübersetzung wurde das griechische Wort, das hier im Text steht – diakonos – bei Männern stets mit Diakon übersetzt, bei Phöbe nicht; sie wird Dienerin genannt. Das Amt des Diakons, wie wir es heute kennen, gab es um die Mitte des ersten Jahrhunderts noch nicht. Priska und Aquila, eine Maria, die sich um das Wohl der Gemeinschaft kümmert, und weitere Frauen werden von Paulus erwähnt. Junia beschreibt er als „herausragend unter den Aposteln“. Diesen Römerbrief kann man, nein, sollte man als Aufruf zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche sehen.

Was Diakone machen
Neben dem Diakonat, das auf die Priesterweihe vorbereitet, gibt es auch ständige Diakone: Männer, oft verheiratet, beruflich in einem Unternehmen, doch mit festem Glauben und dem Willen, die Botschaft des Evangeliums in in die Gesellschaft zu tragen. Diakone dürfen das Evangelium in der Messfeier verkünden, predigen und am Altar assistieren. Der Diakon darf das Sakrament der Taufe spenden und bei der Eheschließung assistieren. Auch die Feier von Begräbnissen und Wortgottesdiensten gehört zu seinen Aufgaben. „Die Vorbereitung auf die Diakonatsweihe erstreckt sich – mit dem so genannten Berufungsjahr – über vier Jahre“, heißt es beim Referat für Diakone der Diözese Gurk. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
24.10.2026 10:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Überraschter „Gunkl“ muss drei Jahre ins Gefängnis
204.982 mal gelesen
Günther Paal am Donnerstag vor dem Wiener Landesgericht – er wurde schuldig gesprochen.
Tirol
Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt
109.866 mal gelesen
Daniela Kammerer (19) wurde vor mehr als 21 Jahren in Innsbruck brutal ermordet. Wer ihr das ...
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
97.172 mal gelesen
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
889 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Ausland
Polizisten schlagen in Paris auf Frau ein
721 mal kommentiert
Hier ist zu sehen, wie Polizisten in Paris mit Demonstranten aneinander geraten.
Mehr Kärnten
Mit Video-Interviews
Ferlachs „Kids“ gaben im Europacup Visitenkarte ab
Sport Tv Logo
Und Rotjacken-Ass out
Das macht KAC-Stürmer Obersteiner einzigartig
Unfall im Rosental
Bub rannte zu Vater: Auto erfasste Dreijährigen
Tatort Friedhof
Räuber attackierte 85-Jährige an der Urnenwand
Feiertag im Museum
Auf den Spuren der Römer, Ägypter und Kärntner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf