Frauen wollen endlich im Diakonat mitgestalten

Starke Frauen erwähnt der Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom (Römer 16): Phöbe bezeichnet er als Dienerin der Gemeinde von Kenchreä; sogar Paulus selbst habe ihren Beistand erfahren. In der alten Einheitsübersetzung wurde das griechische Wort, das hier im Text steht – diakonos – bei Männern stets mit Diakon übersetzt, bei Phöbe nicht; sie wird Dienerin genannt. Das Amt des Diakons, wie wir es heute kennen, gab es um die Mitte des ersten Jahrhunderts noch nicht. Priska und Aquila, eine Maria, die sich um das Wohl der Gemeinschaft kümmert, und weitere Frauen werden von Paulus erwähnt. Junia beschreibt er als „herausragend unter den Aposteln“. Diesen Römerbrief kann man, nein, sollte man als Aufruf zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kirche sehen.