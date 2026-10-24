Elf Kälber flüchteten von Weide in Richtung Gleise

Kalb flüchtete ein zweites Mal

Eines von den beiden Kälbern auf der Waldstraße ließ sich sofort einfangen, sein Herden-Gefährte war aber deutlich rebellischer. Dem Tier gelang es, sich wieder zu befreien, berichtet die Feuerwehr aus Waidhofen Ybbs-Stadt. Bei einer neuen McDonald‘s-Filiale in der Nähe konnte das junge Kalb schließlich angelockt und gemeinsam mit der restlichen, abenteuerlustigen Herde wieder zurück zum Besitzer gebracht werden.