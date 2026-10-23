Von Budapest nach Brno: János hier – Jenufa dort

Seine steile Laufbahn beginnt an der galizischen Grenze zu Russland, wo er die festgehaltene Marie-Luise, Tochter von Österreichs Kaiser Franz und zweite Gattin Napoleons, befreit. János (Háry ist der in Ungarn vorgestellte Nachname) geht mit nach Wien, wo er als Wachtmeister in der Hofburg Karriere macht. Schließlich besiegt er auch noch Napoleon und soll Marie-Luise heiraten. Doch zieht es ihn mit seiner ungarischen Braut Örzse zurück nach Nagyabony.