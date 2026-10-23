„Ich bin einfach alt und habe noch viel vor“

Unser aller Bewusstsein ist etwas Unsterbliches

Die Idee für den neuen Roman „Ein und Alles“ kam Suter nach der Begegnung mit dem Quantenphysiker Federico Faggin. „Seine Erkenntnisse über das Bewusstsein haben mich fasziniert“, erzählt der Schweizer Schriftsteller im Interview mit der APA. „Faggin sagt, das kollektive Bewusstsein ist etwas Elementares wie Zeit und Raum. Unser aller Bewusstsein ist dadurch etwas Unsterbliches, weil es nicht mit dem Körper entsteht und deswegen auch nicht mit dem Körper stirbt. Das hat mich fasziniert und ich habe mich gefragt, welche Geschichte könnte ich vor diesem Hintergrund schreiben, wenn ich das als Fakt nehme.“