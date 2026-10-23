„Die größere Hoffnung“: finsteres Märchenspiel

So blieb „Die größere Hoffnung“ ein Solitär. Die „Halbarierin“ Aichinger war 21, als sie in Wien die Verfolgung und Deportation ihrer Familie erlebte. Sie schuf sich das Alter ego eines kleinen Mädchens, um das ungeheure Verlassensein in eine klaustrophobische Märchensprache umzusetzen. „Die größere Hoffnung“ trägt surreale Züge: Die autobiografische Ellen schließt sich sieben auf einem Friedhof versteckten jüdischen Kindern an, die davon träumen, einen ertrinkenden Säugling zu retten, um vom Bürgermeister belobigt zu werden.