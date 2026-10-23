Staatsschulden explodieren wegen steigender Zinsen

Strukturelle Reformen: Fehlanzeige

Der Fiskalrat spart in seiner Analyse auch nicht mit Kritik an der Politik. „Wirksame Strukturreformen, die das Ausgabenwachstum dauerhaft begrenzen, wurden bislang nicht umgesetzt“, heißt es in dem Papier. Im Rahmen der Reformpartnerschaft konnten keine ausreichend konkreten und verbindlichen Maßnahmen mit Einsparungseffekten vereinbart werden. Selbst bei vollständiger Umsetzung der derzeit diskutierten Vorhaben wären nur moderate Einsparungen zu erwarten, die „überwiegend erst langfristig wirksam“ würden. Kurz- bis mittelfristig könnten die Reformen sogar zusätzliche Ausgaben verursachen.