Abwahl von Infantino wird immer unwahrscheinlicher

Der 56-Jährige führt den Weltverband seit 2016 an, beim nächsten FIFA-Kongress im März 2027 im marokkanischen Rabat strebt er die Wiederwahl für eine vierte Amtszeit an. Dafür hatten ihm vor allem Verbände aus Europa und dem CONCACAF-Raum das Vertrauen entzogen. Auf einen Gegenkandidaten konnte sich die UEFA aber noch nicht festlegen. Bis 18. Novembers hat die Opposition Zeit, offiziell einen Bewerber zu benennen.