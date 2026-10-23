Rassismus-Eklat bei SPÖ-naher Schülerorganisation

„Kuss“-Nachricht regt auf

Pikante Vorwürfe gibt es auch gegen einen Wiener Schulsprecher. Der 20-Jährige, der laut „Schupo“ kein Mitglied der AKS ist, aber Veranstaltungen der SPÖ-Vorfeldorganisation besuchte, soll minderjährige Mädchen, das Jüngste erst 15, belästigt haben. Demnach schrieb er Nachrichten wie: „Wieso gibst du mir nd [gemeint ist wohl „nicht“, Anm.] direkt einen Kuss auf Wange mit Lippenstift?“ oder: „Weil wie dein Body mich gecatcht hat, ...“.