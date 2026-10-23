Kanada: Explosionsgefahr behinderte Löscharbeiten

Premierminister Mark Carney bezeichnete den Brand als eine der schlimmsten Tragödien in Friedenszeiten, die die kanadischen Streitkräfte jemals auf heimischem Boden erlebt haben. Das Ausmaß der Katastrophe ist auch an der hohen Opferzahl abzulesen. Neben den Toten zählte man zunächst 39 Verletzte, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Auch Tage nach dem Unglück kämpften zahlreiche Soldaten um ihr Leben: Zuletzt lagen noch 27 Betroffene im Spital, 13 davon in kritischem Zustand. Viele erlitten schwere Verbrennungen und benötigen eine langwierige, intensive Behandlung.