Altach ist der Favorit gegen die Favoritner

Bessere Siegchance

Dejan Stojanovic, für den wie allen seinen Teamkollegen Niederlagen im Schnabelholz gegen Austria Wien ein Fremdbegriff sind, will seine Serie gegen die Wiener fortsetzen. Sein Ansatz dafür: „Voll fokussiert ins Spiel gehen. Von der Ausgangsposition her wissen wir, dass wir gegen Mannschaften wie Austria Wien eine bessere Siegchance haben als zum Beispiel in der letzten Woche bei den starken Salzburgern.“