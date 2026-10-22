Nach 4 Jahren: Aus für steirische Leerstandsabgabe

Gut 1,8 Millionen Euro waren es in Summe pro Jahr, die zuletzt in steirischen Gemeinden über die Leerstandsabgabe eingehoben wurden. Zum Vergleich: Bei der ebenfalls 2022 eingeführten Zweitwohnsitzabgabe sind es acht Millionen Euro. Das Ziel, günstigeren Wohnraum zur Verfügung zu stellen und Leerstand zu vermeiden, sei nicht erreicht worden, heißt es von der Landesregierung. „Der Lenkungseffekt trat nicht ein“, sagen sowohl FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek als auch ÖVP-Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer. Der Aufwand sei zudem unverhältnismäßig.