Debatte für eine neue „Monster-Verschuldung“

In ungewöhnlich poetischer Form startet Landesfinanzreferentin Gaby Schaunig die Einbegleitung für den Budgetbeschluss. „Wir sichern, was die Menschen brauchen. Wir erneuern, was in die Jahre gekommen ist und wir schaffen Raum für all das, was in Zukunft möglich ist“, versucht Schaunig das Budget für das kommende Jahr zu veranschaulichen. In harten Zahlen bedeuten die Ausführungen, dass Einnahmen von rund 3,7 Milliarden und Ausgaben in Höhe von rund 4,1 Milliarden Euro gegenüberstehen. Das bedeutet eine Neuverschuldung von rund 383 Millionen Euro und einen Schuldenstand von rund 5,1 Milliarden Euro.