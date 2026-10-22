Reimo Wukounig: Aus Asche und heißen Tränen

Mittwoch ist Reimo Wukounig mit 83 Jahren nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Sein Schaffen erhob sich aus erlittenem Missbrauch – Kunst war ihm Pfad der Erlösung.
Am Anfang steht die Qual, die Erniedrigung, die Furcht des Zöglings Nummer 33 vor der Entblößung, vor dem Ausgeliefertsein, vor der Gewalt. Eine zerbrochene Kindheit im Landesjugendheim Görtschach und zuvor in der Erziehungsanstalt Harbach-Limmersach, wo der Kinderarzt und systematische Knabenschänder Franz Wurst wütet – die Hölle auf Erden, in der Reimo Wukounig als eines von mehr als 500 Missbrauchsopfern brennt. Kärntens Elite breitet darüber im vollen Wissen ihr Schweigen.
Vergessen wird Wukounig das Durchlittene nie, das tiefe Spuren hinterlässt. Die Körperlichen sind ihm verheilt. Die Seelischen bleiben verschorfte Wunden, die immer wieder aufbrechen – die Tränen und der Aufschrei, Wut, Angst und Ohnmacht, die daraus sickern – sie sind Farbe, Pinsel, Leinwand und Inhaltsträger, aus der er im „stolpern und arbeiten nahe an der eigenen Biografie“ eines der beeindruckendsten Œuvres der österreichischen Nachkriegskunst schält.
Egal ob mit Objekt-Collagen, oder Relief-Assemblagen aus Versatzstücken wie Krokodilhäute, Waffen, Instrumente, Kämme und Masken, einerlei ob in nervösen Zeichnungen oder der archaischen Poetik der Glockenform: Alles in Wukounigs eindringlichem Œuvre ist Fundstücke eines entrindeten und gebleichten Dämonenträgers, der bei seiner wundfarbigen Suche nach Erlösung immer wieder durch Asche und heiße Tränen geht und sich aus dem Archiv seiner Qualen bedient. Um Tod und Auferstehung, Schmerz und Läuterung, Anklage und Heilung, Metamorphose und Transzendenz (auch) mit christlich-religiösem Impetus ans Kreuz zu nageln und im Bannkreis des Selbst festzuschreiben.
So offenbart sich ein Leben voll des Hinterfragens und Infragestellens, dessen Kreuzweg die Vergangenheit und dessen Rettung die Kunst war. Und im Echoraum des Fühlens begegnet man einem geflügelten Schamanen, der aus brennender Unruhe Bannformeln schneidet und Inseln der Helligkeit generiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.