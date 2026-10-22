Reimo Wukounig: Aus Asche und heißen Tränen

Egal ob mit Objekt-Collagen, oder Relief-Assemblagen aus Versatzstücken wie Krokodilhäute, Waffen, Instrumente, Kämme und Masken, einerlei ob in nervösen Zeichnungen oder der archaischen Poetik der Glockenform: Alles in Wukounigs eindringlichem Œuvre ist Fundstücke eines entrindeten und gebleichten Dämonenträgers, der bei seiner wundfarbigen Suche nach Erlösung immer wieder durch Asche und heiße Tränen geht und sich aus dem Archiv seiner Qualen bedient. Um Tod und Auferstehung, Schmerz und Läuterung, Anklage und Heilung, Metamorphose und Transzendenz (auch) mit christlich-religiösem Impetus ans Kreuz zu nageln und im Bannkreis des Selbst festzuschreiben.