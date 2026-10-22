19-Jähriger mit geklautem Fahrzeug unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag konnte die Polizei in Spittal an der Drau einen 19-Jährigen anhalten. Das Auto kam den Beamten bekannt vor. Es wurde Mitte Oktober nämlich als gestohlen gemeldet.
Als die Beamten den Burschen im Bereich eines Kreisverkehres anhielten, stellte sich heraus, dass der Kleinlastenwagen, mit dem er unterwegs war, nicht seiner war. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Als Grund für das Fehlen des Zulassungsscheines gab der 19-Jährige an, dass das Fahrzeug einem Kumpel von ihm gehörte.
Gestohlener Wagen
Doch die Beamten wussten, dass das nicht stimmte. Denn im Zeitraum vom 19. bis 20. Oktober wurde der Kleinlastenwagen einer 37-Jährigen in Millstatt gestohlen. Sie hatte ihn nicht abgesperrt und ließ den Schlüssel im Inneren des Fahrzeuges liegen. Seitdem wurde nach dem Wagen gesucht, bis die Beamten ihn in der Nacht auf Donnerstag bei dem 19-Jährigen fanden.
Der Bursche wurde festgenommen. Mit im Fahrzeug war auch noch eine 27-jährige Bekannte des 19-Jährigen und ein 25-Jähriger. Im Zuge der Kontrolle konnte auch noch eine geringe Menge an Suchtmittel sichergestellt werden. Der 19-Jährige wird der Staatsanwaltschaft sowie der BH Spittal an der Drau angezeigt.
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