19-Jähriger mit geklautem Fahrzeug unterwegs

Gestohlener Wagen

Doch die Beamten wussten, dass das nicht stimmte. Denn im Zeitraum vom 19. bis 20. Oktober wurde der Kleinlastenwagen einer 37-Jährigen in Millstatt gestohlen. Sie hatte ihn nicht abgesperrt und ließ den Schlüssel im Inneren des Fahrzeuges liegen. Seitdem wurde nach dem Wagen gesucht, bis die Beamten ihn in der Nacht auf Donnerstag bei dem 19-Jährigen fanden.