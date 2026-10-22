Warum heimische Gansln mehr als ein Festessen sind

Gansl-Rezeot vom Meisterkoch

Doch nicht nur in den Restaurants lässt sich ein gutes Gansl genießen. Wie der Festbraten auch zu Hause gelingt, verrät Stefan Lastin von der Gamskogelhütte, der am Katschberg eben erst mit vier Hauben ausgezeichnet wurde. Sein Tipp: „Die Gans zunächst 15 Minuten bei 80 Grad schonend vordämpfen, danach bei 160 Grad eineinhalb Stunden braten. Es muss langsam gehen. Beim Vordämpfen tritt Fett aus.“ Lastin verwendet davon nur wenig, damit der Eigengeschmack besser zur Geltung kommt. Auch beim Würzen hält er sich zurück. „Dann gelingt eine Gans auch daheim gut“, verrät der Meisterkoch.