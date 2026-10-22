Tiroler Industrie klagt über teuren Strompreis

Immer mehr Jobs gehen in der Tiroler Industrie durch Automatisierung verloren. Konkret sind es rund 1000 pro Jahr in Tirol und 10.000 in Österreich. Dieser aktuelle Befund stammt von den WK-Industrievertretern Oswald Wolkenstein und Karlheinz Wex. Der Verlust von Arbeitsplätzen hat dazu geführt, dass die Zahl der unselbstständig Beschäftigten in Tirol auf den niedrigsten Stand seit 2009 gefallen ist, nämlich auf 38.314 Beschäftigte. Gegenüber dem Höchststand 2015 von 42.524 fehlen rund 4200 Arbeitsplätze – ein Minus von 9,9 %.