„Wirrwarr bei Kompetenzen bremst Investitionen“

Deutlich verbessert haben sich die Geschäftslage, der Auftragsbestand sowie die Aufträge im Ausland in der Tiroler Industrie. Jubelstimmung kommt deswegen aber nicht auf, ganz im Gegenteil: Der Geschäftsklimaindex stürzte im zweiten Quartal von 33 auf 24 Punkte ab. Zu tun hat das vor allem mit den Erwartungen hinsichtlich der Zukunft.