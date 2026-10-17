Minimales Wachstum für Tirols Wirtschaft erwartet

Zuerst die Corona-Pandemie, dann der Krieg in der Ukraine und anschließend die Konflikte im Nahen Osten. All das war und ist eines für die Wirtschaft: pures Gift. Das zeigte sich auch beim Wirtschaftsrück- und Ausblick der Tiroler Industriellenvereinigung (IV) und der Raiffeisen-Landesbank Tirol AG (RLB). Demnach hat sich der im Vorjahr begonnene und hart erarbeitete Industrieaufschwung verlangsamt, während die Rezession in der Bauwirtschaft in das achte Jahr in Folge geht. Parallel dazu bleibt die Dienstleistungsschwäche ein wesentliches Merkmal.