Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geldabheben im Handel

Neue Bargeld-Regeln: Das könnte sich bald ändern

Wirtschaft
21.10.2026 14:51
Die EU plant neue Regeln bei Bargeldabhebungen im Handel und von Bankomaten.
Die EU plant neue Regeln bei Bargeldabhebungen im Handel und von Bankomaten.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Künftig gelten bei Bargeldabhebungen neue Regeln. So soll man in Supermärkten auch dann Bargeld bekommen können, wenn man nichts kauft. Die neue Regelung soll zudem vor hohen Gebühren bei Bankomaten schützen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bisher kann man im Handel oft nur Bargeld abheben, wenn man auch einkauft. Das könnte sich mit den neuen EU-Regeln ändern. Die neue Regelung soll jedoch nicht für jedes Geschäft gelten. Die Entscheidung, ob Händler die Möglichkeit anbieten wollen, liegt bei ihnen.

Vorschriften sollen Sicherheit bei Abhebungen garantieren
Für das neue Angebot soll es klare Sicherheitsregeln geben. Wer im Geschäft Bargeld beheben möchte, muss sich zunächst ausweisen. Außerdem muss die Behebung mit einer Bankomatkarte und der dazugehörigen PIN autorisiert werden. Für die Höhe der Auszahlungen ist eine Obergrenze von bis zu 150 Euro pro Abhebung vorgesehen.

Lesen Sie auch:
Die Österreicherinnen und Österreicher zahlen immer noch gerne bar. 
Trotz Nachfrage
So viele Gemeinden haben keinen Bankomat mehr
10.09.2026
Auf 200 Euro halbiert
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
30.07.2026

Mehr Klarheit bei Bankomatgebühren
Die neue Regelung soll auch für mehr Transparenz bei Bankomatgebühren sorgen. Künftig sollen Kunden bereits vor der Bestätigung einer Abhebung erfahren, welche Kosten anfallen.

Wie die Regelung am Ende genau aussieht, hängt noch von der endgültigen Gesetzesfassung und der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten ab. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
21.10.2026 14:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
116.169 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Niederösterreich
Züge kollidierten in Bahnhof, Autos in Flammen
107.627 mal gelesen
Großeinsatz im Verschubbahnhof Kledering: Nach der Kollision mehrerer Güterwaggons brach ein ...
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
93.334 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1522 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1348 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Innenpolitik
Stocker: „Wären solche Proteste bei uns, dann …“
977 mal kommentiert
Brennende Fahrzeuge, geplünderte Geschäfte und massive Angriffe auf Polizeikräfte prägen die ...
Mehr Wirtschaft
Geldabheben im Handel
Neue Bargeld-Regeln: Das könnte sich bald ändern
Betrugsalarm
EU-Kommission ermittelt gegen Booking.com
Krone Plus Logo
40-Mio.-Euro-Projekt
Verspielt Droß seine letzte Chance auf ein Hotel?
Deal höchst umstritten
Russland kündigt erste Diesellieferung für USA an
Da vergeht der Durst
Leitungswasser: „Das macht dann bitte 3,50 Euro!“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf