Neue Bargeld-Regeln: Das könnte sich bald ändern

Vorschriften sollen Sicherheit bei Abhebungen garantieren

Für das neue Angebot soll es klare Sicherheitsregeln geben. Wer im Geschäft Bargeld beheben möchte, muss sich zunächst ausweisen. Außerdem muss die Behebung mit einer Bankomatkarte und der dazugehörigen PIN autorisiert werden. Für die Höhe der Auszahlungen ist eine Obergrenze von bis zu 150 Euro pro Abhebung vorgesehen.