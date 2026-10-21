Neue Bargeld-Regeln: Das könnte sich bald ändern

Künftig gelten bei Bargeldabhebungen neue Regeln. So soll man in Supermärkten auch dann Bargeld bekommen können, wenn man nichts kauft. Die neue Regelung soll zudem vor hohen Gebühren bei Bankomaten schützen.
Bisher kann man im Handel oft nur Bargeld abheben, wenn man auch einkauft. Das könnte sich mit den neuen EU-Regeln ändern. Die neue Regelung soll jedoch nicht für jedes Geschäft gelten. Die Entscheidung, ob Händler die Möglichkeit anbieten wollen, liegt bei ihnen.
Vorschriften sollen Sicherheit bei Abhebungen garantieren
Für das neue Angebot soll es klare Sicherheitsregeln geben. Wer im Geschäft Bargeld beheben möchte, muss sich zunächst ausweisen. Außerdem muss die Behebung mit einer Bankomatkarte und der dazugehörigen PIN autorisiert werden. Für die Höhe der Auszahlungen ist eine Obergrenze von bis zu 150 Euro pro Abhebung vorgesehen.
Mehr Klarheit bei Bankomatgebühren
Die neue Regelung soll auch für mehr Transparenz bei Bankomatgebühren sorgen. Künftig sollen Kunden bereits vor der Bestätigung einer Abhebung erfahren, welche Kosten anfallen.
Wie die Regelung am Ende genau aussieht, hängt noch von der endgültigen Gesetzesfassung und der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten ab. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
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