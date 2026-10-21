AT-Alert: Teerteich in Trieben steht in Flammen

In Trieben brennt eine Deponie von flüssigen Industrieabfällen. Die Bevölkerung sollte das Gebiet unbedingt meiden und Fenster und Türen schließen. Ein AT-Alert wurde ausgelöst.
Großalarm Mittwochnachmittag in Trieben: Laut ersten Informationen steht ein Teerteich, eine künstliche Deponie für flüssige Industrieabfälle, beim ehemaligen Magnesitwerk in Flammen. Die Landeswarnzentrale löste AT-Alert und Sirenen aus. Starke Rauchentwicklung ist in der Gegend zu sehen.
Wichtige Hinweise für die Bevölkerung wegen der giftigen Dämpfe: Halten Sie sich nicht im Freien auf, suchen Sie schützende Gebäude auf und schließen Sie Türen und Fenster! Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.
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