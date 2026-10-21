Polizei wollte Grazer Derby gar nicht anpfeifen

Kurz war auch die Räumung jenes GAK-Sektors angedacht, aus dem es immer wieder zu Störaktionen kam. „Das ist aber wirklich die Ultima Ratio, und man muss auch immer abwägen, ob das jetzt tatsächlich die beste Lösung ist“, versucht der Stadtpolizeikommandant das Vorgehen der Exekutive zu erklären. Die Polizei gibt sich aber auch offen für Verbesserungen: Etwa, dass es beim Derby künftig eine größere Pufferzone zwischen Schwarz und Rot gibt.

Wasserwerfer empfängt Marseille-Fans

Am Donnerstag ist die Exekutive jedenfalls wieder voll gefordert und mit einem Großaufgebot in der Stadt, auch der Wasserwerfer steht für den Fall der Fälle bereit. Sturm trifft in der Europa League auf den französischen Traditionsverein Olympique Marseille. Die UEFA stuft diese Partie als Hochrisiko-Spiel ein, die OM-Fans gelten als besonders gewaltbereit. 1000 Franzosen werden erwartet. Sie marschieren ab 15.30 Uhr von der Oper über Jakominiplatz, Conrad-von-Hötzendorf-Straße und Münzgrabenstraße zum Stadion. Hier kommt es immer wieder zu Behinderungen, Staus sind quasi garantiert.