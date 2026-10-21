Leitungswasser: „Das macht dann bitte 3,50 Euro!“

Ein gemütliches Feierabendbierchen oder einen Weißen Spritzer nach der Arbeit, der Kaffee am Nachmittag – oder einfach nur ein Wasser aus der Leitung, um den großen Durst zu löschen: Wer sich das in einem Wirtshaus gönnt, muss leider immer noch tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt eine aktuelle Getränkepreiserhebung der Arbeiterkammer Tirol.