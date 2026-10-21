Plötzlich kracht‘s zwischen Torres und Ex-Kollegen

„Nicht da, um Freundschaft zu schließen“

Worte, die man als Mitspieler ungern hört, wie Raphinha nach Abpfiff selbst erklärte: „Ich bin nicht da, um mit irgendwem Freundschaft zu schließen. Wir haben nicht mal richtig miteinander gesprochen, bevor er beschlossen hat, Barcelona zu verlassen, also weiß ich nicht, warum er zurückkam und erwartet hat, dass ich so tue, als wäre zwischen uns alles in Ordnung. Als er zu uns kam, hatte er ein Lächeln im Gesicht. Vielleicht fand er es lustig, vielleicht dachte er, er sei zu einem besseren Team gewechselt. Ich weiß es nicht, aber ich war nicht in dieser Stimmung. Pedri kann mit ihm scherzen, Lamine kann mit ihm scherzen. Das ist deren Sache. Aber er soll nicht erwarten, dass ich das auch mache, besonders nach dem Spiel, das wir gerade hatten.“