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Rezept der Woche

Protein-Cheesecake mit Skyr

Rezept der Woche
21.10.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Zu Gast bei Tanja in der Showküche ist Max Imperto, Profikoch, Eventkoch und Catering-Spezialist aus Salzburg. Ein Cheesecake mit Protein-Boost steht diesmal am Plan. Der Boden besteht aus Butter – oder Haferkeksen sowie Mandeln und die Masse aus proteinreichem Skyr. Einfach köstlich und perfekt vorzubereiten.

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Zutaten Boden:
100g Butter- oder Haferkekse, 30g gemahlene Mandeln, 35g Butter, Prise Salz

Zubereitung: 
Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen. Alle Zutaten gut vermengen und in eine Tortenform gut andrücken.

Dieser Skyr-Cheesecake mit knusprigem Keks-Mandel-Boden ist ein Genuss für alle Naschkatzen!
Dieser Skyr-Cheesecake mit knusprigem Keks-Mandel-Boden ist ein Genuss für alle Naschkatzen!(Bild: krone.tv)

Zutaten Masse: 
500g Skyr, 200g, Frischkäse light, 40g Speisestärke, 2 Eier, 90g Zucker oder Ersatzzucker nach Wahl, 1 Vanilleschote, 1 Bio-Zitrone, Prise Salz

Zubereitung Masse:
Alle Zutaten langsam vermengen und nicht stark aufschlagen, sonst reißt sie beim Backen. Die Masse auf dem Boden gleichmäßig verteilen. Das Rohr auf 155 Grad reduzieren und den Cheesecake 45-55 Minuten backen. In der Mitte kann die Masse noch leicht weich sein. Den Ofen abdrehen und den Cheesecake für weitere 20 Min. im Rohr lassen. Anschließend gut auskühlen lassen und genießen.

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