Protein-Cheesecake mit Skyr

Zu Gast bei Tanja in der Showküche ist Max Imperto, Profikoch, Eventkoch und Catering-Spezialist aus Salzburg. Ein Cheesecake mit Protein-Boost steht diesmal am Plan. Der Boden besteht aus Butter – oder Haferkeksen sowie Mandeln und die Masse aus proteinreichem Skyr. Einfach köstlich und perfekt vorzubereiten.