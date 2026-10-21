Philipp Lukas: „Erster Blick war in den Spiegel!“

Sie haben 10 Cracks geholt, im Trainerteam Rollen geändert: Matej Hocevar ist nun für die Verteidiger und Unterzahl zuständig, Mark Szücs hilft Ihnen mit Stürmern und Powerplay.

Es war für mich der richtige Moment für Veränderungen. Ich denke, dass sie zum Guten waren. Wir haben für meine Vision zu alt und zu langsam ausgeschaut, wussten: Für eine andere Spielweise ´ brauchen wir anderes Personal. Auch die Veränderung im Staff war sehr positiv, Wir haben uns viele Gedanken gemacht: Wie können wir Spielweise, aber auch die Kommunikation mit den Spielern anders gestalten, um wieder zur Freiheit in unserem Spiel zu kommen. Wir spielen jetzt teils wirklich gutes Eishockey, sind schneller, aggressiver, Handlungsschnelligkeit und Entscheidungsfindungen sind wieder besser, wir spielen viel intuitiver.