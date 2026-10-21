Bagger am Gletscher: „Teufelskreis durchbrechen“

Die Umweltorganisation warnt vor einer „Spirale aus Gletscherschwund, technischen Anpassungen und zusätzlichen Eingriffen in die Natur.“ Damit würden immer größere Teile des Hochgebirges für die Aufrechterhaltung des Skibetriebs beansprucht, heißt es. „Tirol braucht klare Ausbaugrenzen und eine Tourismusstrategie, die den Schutz der Natur in den Mittelpunkt stellt.“