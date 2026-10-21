Zurück zu Ex? Matthäus befeuert Nagelsmann-Gerücht

„Positive Spuren“ hinterlassen

„Er hat in Leipzig seine Spuren hinterlassen, die waren sehr positiv. Wenn Julian sich bereit fühlt und Leipzig ihn unbedingt haben will – weil man sich eben an die Vergangenheit erinnert, weil auch Julian von seiner Art und Weise wahrscheinlich zu dem RB-Fußball passt – dann ist es ganz sicher mehr als eine Möglichkeit“, so der 65-Jährige.