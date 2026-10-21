Zurück zu Ex? Matthäus befeuert Nagelsmann-Gerücht

Lothar Matthäus hält eine Rückkehr Julian Nagelsmanns zu RB Leipzig für realistisch. „Er ist ein ernsthafter Kandidat“, meinte der Weltmeister von 1990 in der „Bild“-Sendung „Lothar legt los“.
Seit mehreren Wochen wird Nagelsmann mit den Sachsen in Verbindung gebracht – befeuert wurden die Gerüchte auch aufgrund der zuletzt schwachen Vorstellung des Klubs. Gegen den FC Bayern musste sich Leipzig am Wochenende mit 1:6 geschlagen geben, in der Bundesliga-Tabelle liegt der Verein aktuell nur auf Rang sieben.
Während Cheftrainer Martin Demichelis um seine Zukunft zittern muss, diskutieren Experten bereits über mögliche Kandidaten für den Posten. Matthäus kann sich vor allem eine Rückkehr von Nagelsmann gut vorstellen.
„Positive Spuren“ hinterlassen
„Er hat in Leipzig seine Spuren hinterlassen, die waren sehr positiv. Wenn Julian sich bereit fühlt und Leipzig ihn unbedingt haben will – weil man sich eben an die Vergangenheit erinnert, weil auch Julian von seiner Art und Weise wahrscheinlich zu dem RB-Fußball passt – dann ist es ganz sicher mehr als eine Möglichkeit“, so der 65-Jährige.
Von 2019 bis 2021 war Nagelsmann bereits als Leipzig-Trainer tätig, unter dem mittlerweile 39-Jährigen beendeten die „Bullen“ die Bundesliga-Saison einmal als Dritter und einmal als Vizemeister.
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