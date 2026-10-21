Häftling fuhr mit geklautem Auto durch Volksgarten

Ein 32-Jähriger, der in der Justizanstalt Klagenfurt einsitzt, stahl am Dienstag während eines Haftausgangs in Klagenfurt einen Pkw und flüchtete damit nach Graz. In der Nacht auf Mittwoch wurde er auf einem Supermarktparkplatz festgenommen.
Kurz nach 22 Uhr ging bei der Polizei der Anruf ein: Ein Pkw mit Kärntner Kennzeichen war im Volksgarten gesichtet worden. Wie sich herausstellte, war dieser Pkw gegen Mittag in Klagenfurt gestohlen worden. Die eintreffende Streife verpasste ihn jedoch knapp. Eine Fahndung wurde gestartet.
Auto am Supermarktparkplatz gefunden
Gegen 1.30 Uhr wurde der Pkw schließlich leicht beschädigt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alten Poststraße aufgefunden. Vom Lenker fehlte zunächst jede Spur. Rund eine Stunde später konnte man einen Verdächtigen ausforschen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den 32-jährigen Häftling handelte. Er wurde festgenommen.
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