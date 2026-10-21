Häftling fuhr mit geklautem Auto durch Volksgarten

Auto am Supermarktparkplatz gefunden

Gegen 1.30 Uhr wurde der Pkw schließlich leicht beschädigt auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alten Poststraße aufgefunden. Vom Lenker fehlte zunächst jede Spur. Rund eine Stunde später konnte man einen Verdächtigen ausforschen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den 32-jährigen Häftling handelte. Er wurde festgenommen.