Hitzeschutz an steirischen Schulen: Plan fehlt

Während es draußen langsam kühler wird, ist die im wahrsten Sinne hitzige Debatte um zu heiße Schulklassen noch lange nicht vorbei. Im Sommer wurde über eine Verlegung der Ferien diskutiert sowie Schimmunterricht am Ende des Schuljahres – alles, damit die Kinder nicht bei 33 Grad oder mehr in Klassenzimmern sitzen müssen. Die starke Hitze machte den Schulen heuer extrem zu schaffen, denn die Gebeäude sind nicht dafür ausgerichtet. Genügend Beschattung oder gar Klimaanlagen – Fehlanzeige! Die „Krone“ berichtete.

Die Grünen machen in der Steiermark jetzt Druck auf konkrete Maßnahmen: „Wenn wir erst beim nächsten 35-Grad-Tag wieder anfangen zu diskutieren, haben wir ein Jahr verloren“, sagt Klubobfrau Sandra Krautwaschl.