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„Oanen in dr Krone“

Taiwanesisch ist nicht gleich Chinesisch

Vorarlberg
22.10.2026 09:25
Piefke und Fatso probierten sich einmal quer durch die Speisekarte von Ye Mu in Lustenau und ...
Piefke und Fatso probierten sich einmal quer durch die Speisekarte von Ye Mu in Lustenau und lernten die feinen Unterschiede zwischen taiwanesischer und chinesischer Küche.(Bild: huppmann bros.)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Durch Zufall fuhren die beiden bei Ye Mu in Lustenau vorbei – und nahmen das Restaurant gleich unter die Lupe. 

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Der Otto-Normalverbraucher (also quasi wir) kann taiwanesisches wohl kaum von chinesischem Essen unterscheiden. Und so ehrlich wollen wir zumindest an dieser Stelle sein: Wir konnten es definitiv nicht. Schließlich wurden wir belehrt, dass beide Küchen aufgrund historischer Einflüsse, geografischer Besonderheiten und divergenter Geschmacksprofile durchaus eigen sind.

Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine ...
Das unter ihrem Künstlernamen Piefke und Fatso bekannte Duo Heike und Sam betreibt eine PR-Agentur im Bereich Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Über die Grenzen hinaus bekannt filmen, schreiben und feiern die beiden auf Social Media, im Print und überall dort, wo „adulter Kokolores“ gewünscht ist.(Bild: Michael Kreyer)

Zu Tisch bei Ye Mu in Lustenau
Das kleine, aber nett und klar eingerichtete Etablissement ist hell und lädt zum Verweilen ein. Geschmissen wird der Laden von einem Österreicher, der in Taiwan gelebt und nun mit seiner Frau dieses Herzensprojekt realisiert hat. Er steht in der Küche, sie macht ganz fabelhafte Cocktails (mit und ohne Alkohol) und einen tollen Service.

Bei Ye Mu kommt Farbe auf den Teller.
Bei Ye Mu kommt Farbe auf den Teller.(Bild: huppmann bros.)

Von frittierten Hühnerstückchen über gedämpfte Teigtaschen (alles handgemacht) bis hin zu hausgemachtem Rettichkuchen probieren wir uns fast durch die gesamte, kleine (ein Qualitätsmerkmal!) Karte. Und wirklich alles schmeckt. Ein besonderes Highlight: die chinesischen Eierpfannkuchen.

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Zum Essen gibt’s gutes Import Lager, die bereits erwähnten Cocktails sowie die eine oder andere Eigenkreation. Auch das hausgemachte Dessert überzeugt.

Unsere Bewertung

Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3,5/5

Gesamteindruck: 4/5

Website:  Ye Mu, Lustenau

Ein schöner Überraschungsfund. Wir freuen uns schon auf mehr.

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