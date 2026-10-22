Taiwanesisch ist nicht gleich Chinesisch

Das bekannte Vorarlberger Food-Entertainment-Duo „Piefke und Fatso“ geht für die „Krone“ auf kulinarische Entdeckungsreise. Durch Zufall fuhren die beiden bei Ye Mu in Lustenau vorbei – und nahmen das Restaurant gleich unter die Lupe.
Der Otto-Normalverbraucher (also quasi wir) kann taiwanesisches wohl kaum von chinesischem Essen unterscheiden. Und so ehrlich wollen wir zumindest an dieser Stelle sein: Wir konnten es definitiv nicht. Schließlich wurden wir belehrt, dass beide Küchen aufgrund historischer Einflüsse, geografischer Besonderheiten und divergenter Geschmacksprofile durchaus eigen sind.
Zu Tisch bei Ye Mu in Lustenau
Das kleine, aber nett und klar eingerichtete Etablissement ist hell und lädt zum Verweilen ein. Geschmissen wird der Laden von einem Österreicher, der in Taiwan gelebt und nun mit seiner Frau dieses Herzensprojekt realisiert hat. Er steht in der Küche, sie macht ganz fabelhafte Cocktails (mit und ohne Alkohol) und einen tollen Service.
Von frittierten Hühnerstückchen über gedämpfte Teigtaschen (alles handgemacht) bis hin zu hausgemachtem Rettichkuchen probieren wir uns fast durch die gesamte, kleine (ein Qualitätsmerkmal!) Karte. Und wirklich alles schmeckt. Ein besonderes Highlight: die chinesischen Eierpfannkuchen.
Zum Essen gibt’s gutes Import Lager, die bereits erwähnten Cocktails sowie die eine oder andere Eigenkreation. Auch das hausgemachte Dessert überzeugt.
Essen: 4/5
Service: 4/5
Ambiente: 3,5/5
Gesamteindruck: 4/5
Website: Ye Mu, Lustenau
Ein schöner Überraschungsfund. Wir freuen uns schon auf mehr.
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