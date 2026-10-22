Taiwanesisch ist nicht gleich Chinesisch

Zu Tisch bei Ye Mu in Lustenau

Das kleine, aber nett und klar eingerichtete Etablissement ist hell und lädt zum Verweilen ein. Geschmissen wird der Laden von einem Österreicher, der in Taiwan gelebt und nun mit seiner Frau dieses Herzensprojekt realisiert hat. Er steht in der Küche, sie macht ganz fabelhafte Cocktails (mit und ohne Alkohol) und einen tollen Service.