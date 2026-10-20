Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Causa Steuernachlass

Bestechung? Prozess-Start gegen Industriellen Wolf

Gericht
20.10.2026 06:00
Elf Tage lang soll in NÖ gegen Siegfried Wolf verhandelt werden.
Elf Tage lang soll in NÖ gegen Siegfried Wolf verhandelt werden.(Bild: Krone-Collage/Martin A. Jöchl, P. Huber)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Heute, Dienstag, beginnt im Landesgericht Wiener Neustadt (NÖ) der Korruptionsprozess gegen den Industriellen Siegfried „Sigi“ Wolf, eine Finanzbeamtin und den wegen Amtsmissbrauchs mitangeklagten ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Steirer Siegfried Wolf, einer der bekanntesten österreichischen Industriemanager, soll im Sommer 2018 einer niederösterreichischen Finanzamtsleiterin zugesichert haben, sich im Finanzministerium dafür einzusetzen, dass die Beamtin zur Vorständin des Finanzamts Baden-Mödling bestellt wurde.

Der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA): Der bestens vernetzte 68-Jährige soll im Gegenzug dafür von der Frau die Genehmigung einer Steuernachsicht im Ausmaß von 630.000 Euro verlangt haben. Bei der Summe handelte es sich um Nachforderungen der Finanz aus Einkommenssteuern und Anspruchszinsen für die Jahre 2006 bis 2011.

Steuerschonender Bescheid erlassen
Laut Anklage habe die 65-jährige Beamtin diese gewährt, entgegen „den dafür erforderlichen Voraussetzungen und ohne Einbindung der zuständigen Fachabteilung des Bundesministeriums für Finanzen.“ Die Anklage gegen die Frau lautet auf Amtsmissbrauch und Bestechlichkeit, Wolf wird Bestechung und Bestimmung zum Amtsmissbrauch angekreidet. 

Demnach soll der Industrielle beim damaligen Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium, Thomas Schmid, und später offenbar auch bei Finanzminister Schelling interveniert haben. Wolf bestreitet das. Zudem habe es sich bei den 630.000 Euro um keine „rechtmäßige Abgabenschuld“ gehandelt. 

Kronzeuge Thomas Schmid wird wieder einmal als Zeuge aussagen.
Kronzeuge Thomas Schmid wird wieder einmal als Zeuge aussagen.(Bild: FOTOKERSCHI / FLORIAN REISINGER)

Anklage stützt sich auf Aussagen von Kronzeuge Schmid
Vor dem Schöffensenat verantworten muss sich neben Wolf mit Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling ein früheres ÖVP-Regierungsmitglied der Regierung Faymann beziehungsweise Kern. Die WKStA legt Schelling zur Last, Thomas Schmid mehrfach telefonisch kontaktiert und aufgefordert zu haben, sich für Wolf in dessen Steuer-Sache „einzusetzen“. Dieser ließ über seine Anwältin ausrichten, dass er in allfällige korruptive Absprachen „nicht eingebunden“ gewesen sei. 

Die WKStA stützt ihre Anklage vor allem auf die Angaben von CASAG-Kronzeuge Thomas Schmid. Ferner sollen sichergestellte Chats Wolf, Schelling und die Finanzbeamtin belasten. Insgesamt sind 11 Verhandlungstage ausgeschrieben. Schmid ist für 30. November als Zeuge geladen, Urteile soll es frühestens kurz vor Weihnachten geben.

Es drohen bis zu zehn Jahre Haft
Wolf droht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Derselbe Strafrahmen gilt für Ex-Minister Schelling und die angeklagte Finanzbeamtin. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
20.10.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
109.558 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
106.875 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
90.896 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1472 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
870 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
854 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Mehr Gericht
Causa Steuernachlass
Bestechung? Prozess-Start gegen Industriellen Wolf
„Ein Riesenblödsinn“
Gut gemeinte Spendenaktion ging ordentlich daneben
Krone Plus Logo
Weit weg von Wien
Hier lassen sich auch Promis am liebsten scheiden
Familie vor Gericht
Wer hat das tote Baby auf dem Gewissen?
Ticker zum Nachlesen
Mordfall Kammerer: Das war der erste Prozesstag
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf