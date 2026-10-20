Bestechung? Prozess-Start gegen Industriellen Wolf

Die WKStA stützt ihre Anklage vor allem auf die Angaben von CASAG-Kronzeuge Thomas Schmid. Ferner sollen sichergestellte Chats Wolf, Schelling und die Finanzbeamtin belasten. Insgesamt sind 11 Verhandlungstage ausgeschrieben. Schmid ist für 30. November als Zeuge geladen, Urteile soll es frühestens kurz vor Weihnachten geben.

Es drohen bis zu zehn Jahre Haft

Wolf droht im Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren. Derselbe Strafrahmen gilt für Ex-Minister Schelling und die angeklagte Finanzbeamtin. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.