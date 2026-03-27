Schockanrufe häufen sich im Raum Feldkirch

Die Kriminalpolizei rät dringend, niemals Informationen über Wertgegenstände, vorhandenes Bargeld oder Bankguthaben bekanntzugeben. Weder Polizei, Gericht oder andere seriöse Unternehmen holen derartige Informationen telefonisch ein. Dubiose Anrufe sollten sofort beendet werden. Hilfreich ist es auch meist, konkret nach dem Namen des Beamten, seiner Dienststelle und der telefonischen Erreichbarkeit zu fragen. Zudem sollten in einem solchen Fall die Angehörigen angerufen werden, um nachzufragen, ob sich wirklich ein Unfall zugetragen hat.

Weiters empfiehlt die Exekutive, die örtlich zuständige Polizei anzurufen. Erfahrungsgemäß gibt es bei derartigen Schockanrufen kurzzeitige Phasen, in denen diese besonders gehäuft durchgeführt werden. Deshalb versucht die Polizei Vorarlberg, die Bevölkerung auf die derzeitige Betrugsmasche aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren.