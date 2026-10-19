Vorarlbergs Spitäler mit höheren Verlusten

Die Erlöse aus dem Betrieb der landeseigenen Spitalgesellschaft, in der die fünf Krankenhäuser in Bregenz, Feldkirch, Hohenems, Bludenz und Rankweil zusammenarbeiten, stiegen demnach 2025 auf 653,5 Millionen Euro, ein Zuwachs von 7,6 Prozent gegenüber 2024. Allerdings wuchsen die Kosten insgesamt stark: Mit Abstand größter Kostenblock war der Personalaufwand, der um 6,9 Prozent auf 421,3 Millionen Euro zulegte. Damit floss von rund 739 Millionen Euro Gesamtausgaben (plus 7,2 Prozent) mehr als jeder zweite Euro ins Personal. Kostensteigerungen gab es nahezu überall, die Ausgaben für Medikamente wuchsen um fast 13 Prozent auf 57,2 Millionen Euro an. Nur die Finanzaufwände sanken, konkret um 28 Prozent auf 5,3 Millionen Euro, was mit niedrigeren Darlehenszinsen begründet wurde.