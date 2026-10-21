Warum die erste Krönung unvergessen bleibt

Am Samstag geht es endlich los: Für etliche Größen des Ski-Weltcups begann in Sölden das große Siegen. Julia Schaib schlug im Vorjahr in ihrem 49. Versuch zu, Federica Brignone benötigte gar 99 Rennen. Das sind die Sternstunden am Rettenbach-Gletscher.