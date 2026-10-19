Tunnel halten Arbeiter und Autofahrer auf Trab

Während Arbeiten im Pfändertunnel auf der Rheintalautobahn A14 in Vorarlberg nun tagelang für erhebliche Staus und Blechlawinen in Bregenz und Umgebung gesorgt haben, wird nun der nächste Tunnel in Angriff genommen – Sperren inklusive.
In der vergangenen Woche brauchten Autofahrer in Vorarlberg und im angrenzenden Deutschland starke Nerven: Durch die Sperre der Oströhre im Pfändertunnel musste der gesamte Verkehr durch die Weströhre geleitet werden – in beide Richtungen. Die Staus reichten teils bis Dornbirn Nord zurück. In zwei Nächten kam es zu einer Totalsperre, die Umleitung erfolgte über das Stadtgebiet. Nun ist dieser Arbeitsabschnitt abgeschlossen, beide Röhren können wieder befahren werden, damit wird sich auch die Staulage auf der A14 wieder beruhigen.
Allerdings wird die Oströhre für die allerletzten Arbeiten, Überprüfungen und Sicherheitstests ab 19. Oktober jeweils in der Nacht wieder gesperrt. Die Asfinag rechnet damit, dass bis 24. Oktober sämtliche Überprüfungen durchgeführt werden können – dann sollte alles wieder in gewohnten Bahnen laufen.
Im Achraintunnel gehen Arbeiten erst los
Unterdessen laufen bereits die Vorbereitungen auf die nächste Sperre. So wird der Achraintunnel zwischen Alberschwende und Dornbirn Nord ab 19. Oktober nur beschränkt passierbar sein. Bis 23. Oktober müssen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden. Die meisten Sperren werden in der Nacht von 20 bis 6 Uhr morgens vorgenommen. Allerdings bleibt der Tunnel von 20. Oktober 20 Uhr bis 22. Oktober 6 Uhr komplett dicht. Die Umleitungen werden ausgeschildert.
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