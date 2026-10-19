Tunnel halten Arbeiter und Autofahrer auf Trab

In der vergangenen Woche brauchten Autofahrer in Vorarlberg und im angrenzenden Deutschland starke Nerven: Durch die Sperre der Oströhre im Pfändertunnel musste der gesamte Verkehr durch die Weströhre geleitet werden – in beide Richtungen. Die Staus reichten teils bis Dornbirn Nord zurück. In zwei Nächten kam es zu einer Totalsperre, die Umleitung erfolgte über das Stadtgebiet. Nun ist dieser Arbeitsabschnitt abgeschlossen, beide Röhren können wieder befahren werden, damit wird sich auch die Staulage auf der A14 wieder beruhigen.