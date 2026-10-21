Online-Campus gestaltet Brandschutzkurse neu

Laut Gesetz sind Arbeitgeber in Österreich dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten regelmäßig bezüglich des geltenden Brandschutzes zu unterweisen. Immer wieder treten auf diesem Gebiet aber enorme Wissenslücken bei Dienstnehmern auf: „Die Mitarbeiter im Grazer Lokal Stern (hier kam es in der Silvesternacht 2023 zu einem Brand, bei dem eine Frau starb, Anm.) wussten nichts über den Brandschutz, das hatte verheerende Konsequenzen. Da kam mir die Idee, professionelle Unterweisungen leichter zugänglich zu machen“, erzählt Alfred Pölzl, Brandursachenermittler und Sachverständiger für Brandschutzwesen.