Online-Campus gestaltet Brandschutzkurse neu

Ein steirischer Experte macht Brandschutzkurse auf Branchen abgestimmt und mehrsprachig online zugänglich. Die künstliche Intelligenz hilft bei der verständlichen Erklärung von Inhalten.
Wüssten Sie, was zu tun ist, wenn an Ihrem Arbeitsplatz ein Feuer ausbricht? Wo sind die Notausgänge? Wo die Feuerlöscher?
Laut Gesetz sind Arbeitgeber in Österreich dazu verpflichtet, ihre Beschäftigten regelmäßig bezüglich des geltenden Brandschutzes zu unterweisen. Immer wieder treten auf diesem Gebiet aber enorme Wissenslücken bei Dienstnehmern auf: „Die Mitarbeiter im Grazer Lokal Stern (hier kam es in der Silvesternacht 2023 zu einem Brand, bei dem eine Frau starb, Anm.) wussten nichts über den Brandschutz, das hatte verheerende Konsequenzen. Da kam mir die Idee, professionelle Unterweisungen leichter zugänglich zu machen“, erzählt Alfred Pölzl, Brandursachenermittler und Sachverständiger für Brandschutzwesen.
Der Pölzl Fire Campus
Genau zwölf Monate nach der zündenden Idee stellt der Experte nun ein neues Produkt vor: „Wir bieten Brandschutzunterweisung jetzt online an. Der Kurs dauert 90 Minuten, kann am Handy, PC oder Tablet durchgeführt werden und schließt mit einer Prüfung ab.“ Dabei können Unternehmen eine speziell auf ihre Branche ausgelegte Option wählen, die dann den Brandschutz unter anderem in der Gastronomie, auf Baustellen oder im Handel in den Mittelpunkt rückt.
Zu viele Angestellte wissen nicht über Brandschutz Bescheid. Ich habe überlegt, wie man die Kurse zugänglicher machen kann. Das Ergebnis: der Pölzl Fire Campus.
Gründer Alfred Pölzl
Bild: Pölzl
Besonders attraktiv wird das Angebot bei anderssprachigen Mitarbeitern: „Der Kurs ist in acht Sprachen verfügbar. So kann ihn jeder in der Sprache machen, die ihm am besten liegt.“ Das Ganze funktioniert unter anderem mit künstlicher Intelligenz: „So konnten wir realistische Videos erstellen, wo etwa veranschaulicht wird, was passiert, wenn man einen Ölbrand mit Wasser löscht.“
Dass ein derartiges Konzept am Markt durchaus fehlte, davon ist der Experte überzeugt: „Wir haben bereits große Grazer Unternehmen als Kunden, die alle Positives rückmelden.“
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