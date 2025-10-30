Stern-Brand: Betreiber zu Haftstrafe verurteilt

„Wer Räume der Öffentlichkeit zugänglich macht, übernimmt Verantwortung! Der Angeklagte sitzt nicht hier, weil man einen Schuldigen finden wollte, sondern, weil er durch seine grob fahrlässige Missachtung von Bescheiden den Brand verursachte, der einer jungen Frau das Leben kostete und weitere Verletzte forderte“, führt die Staatsanwältin in ihrem Schlussplädoyer aus. Beim Haupteingang war brennbares Material gelagert und mit einem Vorhang verhängt. Ohne diese Lagerung wäre eine Entzündung in dieser Form nicht möglich gewesen – noch dazu bestand hier ein Lagerverbot! „Ich bleibe dabei, man sucht einen Schuldigen, und die tatsächlich Verantwortlichen bei den Behörden sind lieber auf Urlaub“, entgegnet Verteidiger Michael Reichenvater.