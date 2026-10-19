Startschuss für neue Salzburger Obus-Remise

Seit 1949 sind die Remisenhallen in der Alpenstraße in Salzburg-Süd Heimat für die Obusse. Jetzt haben sie ausgedient, werden durch neue Hallen ersetzt und bekommen Zuwachs von weiteren Werkstätten. Am Montag fiel der Startschuss für die Sanierung und Erweiterung der Werkstätten.