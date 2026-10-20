Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lindström in Topform

„Ich hoffe, dass er so weitermachen kann“

Sport
20.10.2026 07:00
Die ganze Mannschaft freute sich sehr mit Jesper Lindström.
Die ganze Mannschaft freute sich sehr mit Jesper Lindström.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Jesper Lindström machte im Oktober einen großen Schritt nach vorne. Trainer Danny Röhl erntet jetzt die Früchte für den mehrwöchigen Plan mit dem Leihspieler. Seine Kollegen schwärmen vom Charakter des Dänen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Haben die Bullen in der großen Länderspielpause plötzlich noch einen Spieler verpflichtet? So oder so ähnlich fühlt es sich bei Jesper Lindström, der am 1. September von Neapel ausgeliehen wurde, an. Denn der Flügelspieler ist seit der Unterbrechung wie ausgewechselt und entwickelte sich zuletzt immer mehr zum Leistungsträger.

Während er im September gegen Ried einen 32-minütigen Joker-Einsatz bekam und gegen Sturm 90 Minuten auf der Bank saß, gehörte er gegen den GAK, die AC Milan und Altach zur Startelf. Und dankte es Trainer Danny Röhl am Sonntag mit einer Glanzleistung (Vorlage und Tor), wofür er die „Krone“-Note 5 (sehr stark) erhielt.

„In den ersten zwei Spielen hat er situativ seine Klasse aufblitzen lassen“, analysierte Coach Röhl. Gegen Altach stellte er Lindström auf der linken statt auf der rechten Seite auf, was sich als Goldgriff erwies.

Lindström hat die Länderspielpause genutzt
Dass Lindström schön langsam beginnt wieder aufzublühen wie in alten Zeiten bei Eintracht Frankfurt, ist für Röhl keine Überraschung. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir einen Vier-, Fünf-Wochen-Plan haben. Wir haben die Länderspielpause genutzt“, meinte der Deutsche, der jetzt also die Früchte der Verpflichtung und Geduld in Form von guten Leistungen von Lindström ernten kann.

Lesen Sie auch:
Highlights der Partie
Video: Traumvorlage & Traumfreistoß von Lindström
19.10.2026
Spieler über Lindström
„Dieser Junge hat ein besonders Talent“
18.10.2026
Stimmen nach dem Spiel
Röhl: „Hätten sogar noch höher gewinnen können“
18.10.2026

Doch nicht nur auf dem Rasen überzeugte der 26-jährige Däne zuletzt. Sowohl vom Coach als auch von Teamkollegen hört man nur Gutes über seine Art neben dem Platz. „Er ist ein super Charakter, ist auch zwischenmenschlich voll angekommen“, meinte Röhl. Abubakr Barry ergänzte: „Er passt wirklich sehr gut zu uns und arbeitet hart an sich.“ Dass die Integration des Europa-League-Siegers mittlerweile abgeschlossen ist, zeigte sich auch beim Jubel nach seinem Freistoßtor: Die Mannschaft herzte den Skandinavier, der seine fast vierjährige Torflaute (seit Jänner ’23) beendete. „Ich hoffe, dass er so weitermachen kann“, betonte Leo Morgalla.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
20.10.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
109.558 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
106.875 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Bundesliga
Horror-Verletzung! Sturm-Goalie schon operiert
90.896 mal gelesen
Sturm-Goalie Daniil Chudjakow verletzte sich im Derby schwer.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1472 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
870 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
854 mal kommentiert
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf