Doch nicht nur auf dem Rasen überzeugte der 26-jährige Däne zuletzt. Sowohl vom Coach als auch von Teamkollegen hört man nur Gutes über seine Art neben dem Platz. „Er ist ein super Charakter, ist auch zwischenmenschlich voll angekommen“, meinte Röhl. Abubakr Barry ergänzte: „Er passt wirklich sehr gut zu uns und arbeitet hart an sich.“ Dass die Integration des Europa-League-Siegers mittlerweile abgeschlossen ist, zeigte sich auch beim Jubel nach seinem Freistoßtor: Die Mannschaft herzte den Skandinavier, der seine fast vierjährige Torflaute (seit Jänner ’23) beendete. „Ich hoffe, dass er so weitermachen kann“, betonte Leo Morgalla.