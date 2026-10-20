Rotkreuz-Geschichte lässt sich im Museum erleben

Rotes Kreuz war schon zur Kaiserzeit im Einsatz

Nach Umbauarbeiten und einer Renovierung eröffnete das Rotkreuz-Museum jetzt wieder. Unter anderem wurden neue Böden verlegt eine Zwischenwand entfernt. In mehreren spannenden Zeitabschnitten seit Mitte des 19. Jahrhunderts – von der späten Kaiserzeit über den Ersten und Zweiten Weltkrieg bis zum Wiederaufbau – wurde hier die Geschichte des Roten Kreuzes dargestellt.